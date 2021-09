New Amsterdam 4 apre all’insegna dell’addio: Max lascia tutto per Helen? (Di mercoledì 22 settembre 2021) Finalmente è arrivato il momento del debutto di New Amsterdam 4 e i fan non aspettavano altro. Chi ha seguito la serie sa bene che nel finale della terza stagione, Helen e Max hanno avuto modo di vedersi e, soprattutto, di lasciarsi andare ad un lungo bacio. In molti si aspettavano di vedere i due a letto insieme, felici e pronti ad affrontare la vita da fidanzati in corsia e fuori, ma le cose non andranno così, almeno non per ora. ATTENZIONE SPOILER! La risposta che è arrivata da parte di Helen nei primi minuti della première di New Amsterdam 4 non è quella che tutti si aspettavano. La dottoressa non ha intenzione di rimanere al New Amsterdam e di continuare a vivere la sua vita in stand-by, quello che vuole fare adesso è tornare a casa sua, a Londra, e proprio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Finalmente è arrivato il momento del debutto di New4 e i fan non aspettavano altro. Chi ha seguito la serie sa bene che nel finale della terza stagione,e Max hanno avuto modo di vedersi e, soprat, dirsi andare ad un lungo bacio. In molti si aspettavano di vedere i due a letto insieme, felici e pronti ad affrontare la vita da fidanzati in corsia e fuori, ma le cose non andranno così, almeno non per ora. ATTENZIONE SPOILER! La risposta che è arrivata da parte dinei primi minuti della première di New4 non è quella che tutti si aspettavano. La dottoressa non ha intenzione di rimanere al Newe di continuare a vivere la sua vita in stand-by, quello che vuole fare adesso è tornare a casa sua, a Londra, e proprio ...

