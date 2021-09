Minacce al consigliere Borrelli | chiuse le indagini sul neomelodico Niko Pandetta

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Finalmente lepreliminari si sono concluse, ora lo attende il processo nel quale chiediamo che si faccia chiarezza su questo personaggio e che venga punito per le sue”. Lo dichiara ilregionale di Europa Verde, Francesco Emilioche, in una nota, annuncia la conclusione dellepreliminari sul cantantecatanese. L’artista, ricorda, nel 2019, diffuse sui social un video in cui, “brandendo una pistola d’oro lo minacciava per aver denunciato pubblicamente “i legami delcon il mondo mafioso”. “Finalmente lepreliminari si sono concluse, – dice– ...