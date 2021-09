Miami: dentro Lowry (e non solo) per tornare protagonista a Est (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo sweep subito al primo turno negli ultimi Playoffs per mano dei Milwaukee Bucks ha lasciato il segno e orientato pesantemente le scelte estive dei Miami Heat, chiamati a riconfermarsi sui livelli di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo sweep subito al primo turno negli ultimi Playoffs per mano dei Milwaukee Bucks ha lasciato il segno e orientato pesantemente le scelte estive deiHeat, chiamati a riconfermarsi sui livelli di ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Miami Heat: dentro Lowry per tornare protagonisti a Est #Nba - giusymc98 : RT @wejirdness: Jo: se vuoi fare una esperienza per riposarti vai a fare un viaggio a Miami non dentro la casa per fare una cosa mediatica.… - fuckyousnitch_ : RT @wejirdness: Jo: se vuoi fare una esperienza per riposarti vai a fare un viaggio a Miami non dentro la casa per fare una cosa mediatica.… - Smile_Isa7 : RT @wejirdness: Jo: se vuoi fare una esperienza per riposarti vai a fare un viaggio a Miami non dentro la casa per fare una cosa mediatica.… - wejirdness : Jo: se vuoi fare una esperienza per riposarti vai a fare un viaggio a Miami non dentro la casa per fare una cosa me… -