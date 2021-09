Magenta | il cadavere di una donna nel Naviglio Grande

(Di mercoledì 22 settembre 2021), 22 settembre 2021 - Ildi unaanziana è stato rinvenuto poco dopo le 12 di oggi neldi via Vittorio Bottego a, in provincia di Milano. A segnalarne la ...

Advertising

infoitinterno : Magenta. Recuperato cadavere nel Naviglio - infoitinterno : Milano, trovato cadavere anziana nel Naviglio Grande a Magenta -

Ultime Notizie dalla rete : Magenta cadavere

MilanoToday.it

, 22 settembre 2021 - Ildi una donna anziana è stato rinvenuto poco dopo le 12 di oggi nel Naviglio grande di via Vittorio Bottego a, in provincia di Milano. A segnalarne la ...... che hanno recuperato il corpo ormaidi una donna anziana, le cui generalità nn sono note. V. A Condividi Cronaca ,"Oggi crESCO": a Palazzo Terragni la conclusione del progetto di ...Milano, 22 set. (LaPresse) - Oggi poco dopo le 12 a Magenta (Milano), nel Naviglio Grande all'altezza di via Vittorio Bottego, è stato rinvenuto il cadavere ...Poco dopo le 12 di oggi, 22 settembre, i soccorritori hanno ritrovato il corpo di una donna nelle acque del Naviglio. Lo riportano i colleghi di Prima Milano Ovest. Donna senza vita nel Naviglio E' su ...