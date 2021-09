Lo straniero la afferra | lei si getta nel fiume È caccia all' aggressore

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il gesto disperato è stato compiuto da una 36enne, aggredita da un cittadinoche l'hata per la felpa coprendole la bocca con la mano per evitare che la vittima si mettesse a urlare. I carabinieri sono tutt'ora sulle tracce dell'uomo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : straniero afferra

ilGiornale.it

La mossa estrema è risultata essere particolarmente felice perché loha desistito dai suoi folli propositi, facendo perdere le sue tracce fra gli alberi del parco. Sentendosi ormai al ......provvisoria contestazione del reato più grave anche per le altre tre donne ferite dallo. ... Sul tramuna verificatrice per i capelli prima di scagliarsi su di lei con il coltello e le ...Il gesto disperato è stato compiuto da una 36enne, aggredita da un cittadino straniero che l'ha afferrata per la felpa coprendole la bocca con la mano per evitare che la vittima si mettesse a urlare.