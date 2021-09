LIVE Sonego-Rune 7-6 4-6 1-2 | ATP Metz in DIRETTA | parte bene il danese nel terzo set

(Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Gran rovescio di: questo fondamentale è il quid del 18enne di Copenaghen sinora. 2-2 Prima esterna ben calibrata, si rimane in parità. 40-15 Buona copertura della rete di, preciso con lo schiaffo al volo. 30-15 Ancoracon il servizio, che ora si aggrappa ad esso per rimanere in partita. 15-15 Servizio e dritto, classico ma efficace. 0-15 Si allarga di un soffio il dritto inside out di. 2-1, che non ha ancora concesso un punto al servizio nelset. 40-0 Cerca la palla corta, intuisce ilche gioca un ottimo recupero in allungo. 30-0 Seconda carica del, non controlla la risposta ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA testuale di Sonego-Rune, sfida valevole per gli ottavi di finale dell'Atp 250 di Metz Lorenzo Sonego, reduce da uno Us Open negativo nel quale è stato sconfitto al primo turno da Oscar Otte, affronterà Holger Rune al secondo turno dell'Atp 250 di Metz 2021.