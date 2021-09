La storia di Saman, scomparsa per aver rifiutato un matrimonio combinato (Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - L'arresto, oggi a Parigi dello zio, tra i principali indiziati del presunto omicidio, mette un punto ferma nell'indagine sulla scomparsa di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa nel nulla il 1 maggio scorso. Più volte si è sembrati vicini a una soluzione, quantomeno con il ritrovamento del corpo a lungo cercato nelle campagna dell'Emiliano, e altrettanti sono stati gli 'stop' all'indagine che però non si è mai fermata in ambito italiano, europeo e internazionale. Le ricerche della vittima sono state sospese lo scorso 12 luglio, dopo 67 giorni col fiato sospeso, a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, nell'area rurale dove si presume possa essere stato sepolto il corpo. Gli inquirenti ipotizzano che la ragazza possa essere stata uccisa dopo aver rifiutato un matrimonio ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - L'arresto, oggi a Parigi dello zio, tra i principali indiziati del presunto omicidio, mette un punto ferma nell'indagine sulladiAbbas, la 18enne pachistananel nulla il 1 maggio scorso. Più volte si è sembrati vicini a una soluzione, quantomeno con il ritrovamento del corpo a lungo cercato nelle campagna dell'Emiliano, e altrettanti sono stati gli 'stop' all'indagine che però non si è mai fermata in ambito italiano, europeo e internazionale. Le ricerche della vittima sono state sospese lo scorso 12 luglio, dopo 67 giorni col fiato sospeso, a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, nell'area rurale dove si presume possa essere stato sepolto il corpo. Gli inquirenti ipotizzano che la ragazza possa essere stata uccisa dopoun...

Saman la ragazza scomparsa da Novellara, intercettato e arrestato a Parigi

