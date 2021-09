La Camera approva il secondo decreto Green pass

(Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - L'Aula dellailcon 335 voti favorevoli, 51 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento, sul quale ieri Montecitorio ha confermato la fiducia posta dal governo,a ora all'esame del Senato per l'ok definitivo. Ilcontiene misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivitàscolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (ovvero l'estensione dell'obbligo della certificazione verde nelle scuole, università e per i trasporti a lunga percorrenza), ma anche le misure previste dal terzo, ovvero il provvedimento che ha esteso l'obbligo della certificazione a chiunque accede nelle strutture scolastiche e ...

Via libera dalla IX Commissione della- con la sola eccezione di Fratelli D'Italia - , a una risoluzione per far sì che Dazn assicuri un servizio adeguato ai cittadini e garantisca maggior trasparenza nella rilevazione degli ...Approvata dalla IX Commissione delladei Deputati, con i voti contrari soltanto di Fratelli d'Italia, una risoluzione per imporre a Dazn, titolare dei diritti tv della Serie A, maggior qualità nel servizio di streaming in ...22 SET - È stata approvata all’unanimità la delibera dell’ufficio di presidenza della Camera che estende l’obbligo del Green Pass anche a Palazzo Montecitorio. L’obbligo si estende dai parlamentari ai ...ROMA – Un taglio dello stipendio anche per chi lavora in Parlamento e non ha il green pass “è assolutamente sacrosanto”. A dirlo è il senatore di Italia viva, Matteo Renzi parlando con i cronisti al S ...