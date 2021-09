INL | nel 2020 dimissioni per 42mila neo genitori | 77% donne

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Nelci sono state 42.000didi bambini da zero a tre anni con un calo del 18% rispetto al 2019. A fornire il dato, l’Ispettorato nazionale del lavoro che segnala come lesiano il 77% del totale delle persone che si sono dimesse. Oltre il 92% dellee risoluzioni consensuali riguarda lavoratori inquadrati come operai o impiegati, con un’età tra i 29 e i 44 anni e nell’88% dei casi la decisione di lasciare il lavoro è presa nei primi 10 anni di servizio. Nell’anno della pandemia sono diminuite soprattutto ledei padri (-31,1%) rispetto a quelle delle madri (-13,6%). Oltre 9 milioni le cessazioni da rapporto di lavoro complessive nelcon un calo del 17,7% sul 2019. La motivazione prevalente è la ...

La condizione di genitorialità - si legge nel Rapporto - ha strutturalmente un impatto diverso sulla partecipazione al mercato del lavoro di uomini e donne. Sussiste infatti una relazione tra la ...