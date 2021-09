Il trasporto pubblico a Bergamo supera l'esame passeggeri con un 7,7 in pagella (Di mercoledì 22 settembre 2021) Per intere generazioni di studenti ottenere un 7 o addirittura un 8 in un'interrogazione o in un "esperimento" (destinato trasformarsi poi in una "verifica") ha rappresentato un motivo di ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Per intere generazioni di studenti ottenere un 7 o addirittura un 8 in un'interrogazione o in un "esperimento" (destinato trasformarsi poi in una "verifica") ha rappresentato un motivo di ...

Advertising

CarloCalenda : No, Calenda in difesa dei diritti dei cittadini. In particolare quelli più deboli che dipendono dal trasporto pubbl… - Andreacritico : Roma deve dotarsi e gestire il ciclo dei rifiuti La rete di trasporto pubblico La manutenzione degli spazi pubblici… - BJLiguria : Genova, trasporto pubblico: il Comune punta su elettrificazione e nuovi spazi per la ciclabilità -… - falconelucifero : @maxcannamc @_happycactus_ @gvidali @namirial No, peró ci sono documenti pubblici che dimostrano che sia una piccol… - mariello1982 : @GIOVANNISETTAN1 @lucianocapone @federica_dL @ferrarailgrasso ah allora se lo dice il sindaco di Acquaviva. E chi s… -