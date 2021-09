Green pass obbligatorio, entra in vigore quello sul lavoro (Di mercoledì 22 settembre 2021) Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, pubblici e privati dal 15 ottobre fino al 31 dicembre. Con la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il decreto legge che estende l’obbligo di esibizione del certificato verde a 23 milioni di lavoratori: nell’esercito sono compresi deputati e senatori ma anche colf, baby sitter, badanti. Intanto ieri la Camera ha confermato la fiducia al governo sul decreto legge Green pass bis su scuola e trasporti. Green pass e dipendenti pubblici “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2, al personale delle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021)nei luoghi di, pubblici e privati dal 15 ottobre fino al 31 dicembre. Con la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,inil decreto legge che estende l’obbligo di esibizione del certificato verde a 23 milioni di lavoratori: nell’esercito sono compresi deputati e senatori ma anche colf, baby sitter, badanti. Intanto ieri la Camera ha confermato la fiducia al governo sul decreto leggebis su scuola e trasporti.e dipendenti pubblici “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2, al personale delle ...

Advertising

borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - PaninPierluigi : RT @RobertoLocate14: La Madonna di Medjugorje in persona mi ha detto di non fare il Green Pass, se no piange. #Photosatira - MaxMiglietta2 : RT @Smartitina: La copertura vaccinale in Inghilterra è del 66%. #fuoridalcoro Com'era la storia che gli inglesi non hanno bisogno del gre… -