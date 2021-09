Giuseppe Conte risponde a Fedez e agli altri artisti dopo le proteste – VIDEO

Leggi su trashblog

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Poche ore fa numerosiitaliani hanno protestato sui loro social,aver visto undi un comizio diin cui erano presenti centinaia di persone ammassate e senza distanza. La domanda quindi è sorta spontanea: perché in un comizio possono essere ignorati tutti i rigidi protocolli anti covid che invece vengono applicati durante i concerti? Il mondo dello spettacolo ha chiesto più volte di utilizzare il green pass come strumento per tornare alla normalità, ma per ora il governo non ha preso decisioni. Ecco dunque che cantanti come, Mahmood, Francesca Michielin, Sfera Ebbasta, Noemi, Carl Brave e tantihanno puntato il dito contro le istituzioni., poco fa, ha pubblicato ...