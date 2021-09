EdiliziAcrobatica | closing dell’acquisizione di un ramo di Accés Vertical

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) –, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata sull’AIM Italia, ha finalizzato l’acquisizione di undi azienda di, società spagnola operante nel settore dell’edilizia su fune (operazione annunciata a maggio). Il controvalore dell’operazione è pari a 450 mila euro, con il riconoscimento di un earn out nel 2022 e nel 2024, al raggiungimento di obiettivi di fatturato ed EBITDA margin. “Non abbiamo mai fatto mistero della nostra ferma volontà di essere protagonisti nel settore dell’edilizia in tutta Europa – ha commentato Riccardo Iovino, CEO e fondatore di– La nostra mission, quella che io stesso ho ipotizzato 27 anni fa quando ho creato, è cambiare il modo di fare ...

