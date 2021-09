“È scritto nel contratto”. GF Vip 6, la rivelazione bomba. La regia stacca ma è troppo tardi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lunedì20 settembre è andato in onda il terzo appuntamento con la sesta edizione del GF Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con opinioniste l’ex vippona Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. moglie di Paolo Bonolis . È stata una serata di grandi emozioni con i racconti di Aldo Montano e Katia Ricciarelli, ma non sono mancate le polemiche con Soleil Sorge e Gianmaria Adonolfi (in passato i due hanno avuto un flirt) e le accuse ad Amedeo Goria, criticato per aver esagerato con Ainett. Goria, elaborate le accuse ha cercato di discolparsi spiegando di avere rispetto per la Stephen e di non voler passare come ‘il maniaco di turno’. GF Vip 6, la rivelazione di Nicola Pisu sul reality show In nomination sono finti l’ex volto di Temptation Island Tommaso Eletti – che ha perso lo scontro diretto con Francesca Cipriani – e l’attore Davide ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lunedì20 settembre è andato in onda il terzo appuntamento con la sesta edizione del GF Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con opinioniste l’ex vippona Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. moglie di Paolo Bonolis . È stata una serata di grandi emozioni con i racconti di Aldo Montano e Katia Ricciarelli, ma non sono mancate le polemiche con Soleil Sorge e Gianmaria Adonolfi (in passato i due hanno avuto un flirt) e le accuse ad Amedeo Goria, criticato per aver esagerato con Ainett. Goria, elaborate le accuse ha cercato di discolparsi spiegando di avere rispetto per la Stephen e di non voler passare come ‘il maniaco di turno’. GF Vip 6, ladi Nicola Pisu sul reality show In nomination sono finti l’ex volto di Temptation Island Tommaso Eletti – che ha perso lo scontro diretto con Francesca Cipriani – e l’attore Davide ...

