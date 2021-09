Discoteche | verso la riapertura al 25% con obbligo di Green Pass?

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Nell’agenda del Governo c’è anche la gradualedie sale da ballo con possibileobbligatorio per l’accesso (oltre che la mascherina). Il Governo presieduto da Mario Draghi lavora alla stesura di nuove regole che possano consentire una ripartenza sempre più forte per cinema, teatri, stadi e anche per le, fortemente

..., cinema e teatri che sperano di poter ripartire al meglio. 'Il governo ha preso un ... La cosa più probabile è che in base alla circolazione del virus, in base al numero dei vaccinati...L'articolo Stadi e cinema si ripopolano: si val'ok fino al 75%. E si riparla di riaprire leproviene da Casteddu On line .Ovviamente, come sta accadendo, ”Si parte con quelli per i quali la scienza ha già indicato la necessità di una terza dose, per esempio i trapiantati e in attesa di trapianto, i pazienti con neoplasie ...DESENZANO DEL GARDA (BS). Anche se la stagione si avvia verso la chiusura i carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro (Nil) non allentano la pressione dei controlli per verificare il rispetto delle norm ...