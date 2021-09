Death Stranding: Director’s Cut, l’upgrade da PS4 a PS5 costerà di meno in UK – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 22 settembre 2021) A quanto pare l’upgrade da PS4 a PS5 per Death Stranding: Director’s Cut costerà di meno in UK: lo ha annunciato il profilo Twitter di PlayStation.. Death Stranding: Director’s Cut sarà disponibile dal 24 settembre e chi possiede la versione originale per PS4 del gioco potrà effettuare un upgrade a pagamento su PS5, ma a quanto pare tale aggiornamento costerà di meno in UK. A qualche giorno di distanza dall’atteso final trailer di Death Stranding: Director’s Cut diretto da Hideo Kojima, il profilo Twitter ufficiale di PlayStation UK ha rivelato che l’aggiornamento next-gen costerà solo 5 sterline nel Regno Unito, … Notizie giochi ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 22 settembre 2021) A quanto pareda PS4 a PS5 perCutdiin UK: lo ha annunciato il profilo Twitter di PlayStation..Cut sarà disponibile dal 24 settembre e chi possiede la versione originale per PS4 del gioco potrà effettuare un upgrade a pagamento su PS5, ma a quanto pare tale aggiornamentodiin UK. A qualche giorno di distanza dall’atteso final trailer diCut diretto da Hideo Kojima, il profilo Twitter ufficiale di PlayStation UK ha rivelato che l’aggiornamento next-gensolo 5 sterline nel Regno Unito, … Notizie giochi ...

