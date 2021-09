De Luca: “Distruggere palude burocratica e rilanciare l’edilizia” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Credo che il Governo si stia illudendo adottando un criterio di centralizzazione ministeriale. I ministeri non sono in grado di produrre nulla in Italia e dunque dovremo chiarire bene nelle prossime settimane il ruolo delle Regioni altrimenti rischiamo di perdere mesi preziosi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine del convegno di Ance Campania, rispondendo a una domanda sull’utilizzo delle risorse del Pnrr. La Regione Campania, inoltre, si doterà di una nuova legge urbanistica da approvare entro l’anno. “Faremo una nuova legge urbanistica estremamente più semplificata e penso che sarà approvata entro quest’anno. Abbiamo messo a lavorare un gruppo di esperti – ha aggiunto – e stiamo prendendo le esperienze urbanistiche più semplificate d’Italia con lo scopo di dare respiro”. Il presidente ha ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Credo che il Governo si stia illudendo adottando un criterio di centralizzazione ministeriale. I ministeri non sono in grado di produrre nulla in Italia e dunque dovremo chiarire bene nelle prossime settimane il ruolo delle Regioni altrimenti rischiamo di perdere mesi preziosi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, a margine del convegno di Ance Campania, rispondendo a una domanda sull’utilizzo delle risorse del Pnrr. La Regione Campania, inoltre, si doterà di una nuova legge urbanistica da approvare entro l’anno. “Faremo una nuova legge urbanistica estremamente più semplificata e penso che sarà approvata entro quest’anno. Abbiamo messo a lavorare un gruppo di esperti – ha aggiunto – e stiamo prendendo le esperienze urbanistiche più semplificate d’Italia con lo scopo di dare respiro”. Il presidente ha ...

Advertising

anteprima24 : ** De Luca: 'Distruggere palude burocratica e rilanciare l'edilizia' ** - leonida6969 : @Luca_Mussati @TereTWT A dimostrazione che l'Italia è un paese da distruggere e ricostruire. - luca_ridone : Sopra c'è l'ONU, in mezzo la UE, sotto noi. Il programma si sta realizzando. Come sempre, l'Italia funge da labor… - Luca_tern : RT @icebergfinanza: Un boomerang, una spettacolare traiettoria che potrebbe distruggere la reputazione del banchiere Draghi e del suo oscu… - CL7_Luca : No, Marta no Perchè? Non vede l'ora che tutte le amiche lascino i mariti,ha in mente qlcosa,nn so,una setta,unico s… -