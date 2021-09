Da Procida a Parigi | passando per Mi Art | e dopo un anno e mezzo di digiuno gli art lover si buttano in pista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’isola d’Arturo e delle Gallerie. Oh sì, che sarebbe piaciuto questa nuova veste d’intelletto chic a Elsa Morante che le dedicò uno dei suoi romanzi più intensi. Sarebbe felice anche di sapere cheè la prossima Capitale della Cultura e per festeggiarsi ha ospitato un’ interessantissima “mostra diffusa” organizzata da Italics, a cura di Vincenzo de Bellis, con la super consulenza di Damiana Leoni (già consulente di Art Basel). Insieme hriunito le più autorevoli gallerie di arte antica, moderna e contemporanea del Bel Paese e non solo. Perché Piccolo è bello. In tanti ci siamo innamorati dei piccoli borghi, osannati da influencer e arcaista (vedi Mick Jagger in Sicilia e Madonna in treno in Puglia) visti come luoghi più sani in tempi di pandemia. Dicevamo un’ invasione “contaminata” da mattina a sera tra giardini, terrazze, chiese, ...