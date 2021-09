Cina - Crisi Evergrande | sullauto lincubo di una nuova Lehman Brothers | ecco perché

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Negli ultimi giorni, i mercati borsistici globali sono entrati in una fase di crescente volatilità e incertezze. Pesano una serie di fattori negativi, ma il più importante arriva dalla: il colosso dell'immobiliareè sull'orlo di un crollo che, per le possibili ripercussioni finanziarie, potrebbe replicare la storica bancarotta della statunitense. Se così fosse, il mondo delle quattro ruote dovrebbe affrontare nuovi ostacoli su una strada diventata sempre più tortuosa per colpa delladei chip e dei rincari delle materie prime., lo ricordiamo, ha anche una branca automobilistica, sotto il nome diNew Energy Group, fondata nell'agosto del 2019, che a un anno dalla nascita aveva già una capitalizzazione di quasi ...

... responsabile tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per laCovid - 19. Lo ... Quasi il 40% delle inoculazioni (2,18 miliardi) sono avvenute in. Nella graduatoria dei Paesi ......, Iran, Brasile, Sud Africa e India - e arriva all'avvio dei lavori dell'assemblea dell'Onu. E mentre la tensione fra Usa e Europa è ai livelli di guardia per ladei sottomarini. In base ...Le implicazioni dirette di un possibile fallimento del gigante immobiliare cinese Evergrande sembrano limitate per le banche e l’economia svizzera. Comunque se appare improbabile una ripetizione dello ...Il colosso immobiliare finito sull'orlo del baratro ha investito miliardi nella mobilità elettrica, creando una controllata tra le più capitalizzate della Cina. Peccato che nemmeno un veicolo sia fini ...