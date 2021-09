Borsa: Shanghai e Shenzhen aprono a - 1,40% (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pesante avvio per le Borse cinesi al ritorno agli scambi dopo i due giorni di chiusura per la Festività di metà autunno, nel mezzo delle tensioni sui timori di un default di Evergrande, alle prese con ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pesante avvio per le Borse cinesi al ritorno agli scambi dopo i due giorni di chiusura per la Festività di metà autunno, nel mezzo delle tensioni sui timori di un default di Evergrande, alle prese con ...

Borsa: Shanghai e Shenzhen aprono a - 1,40% ... alle prese con una gravissima crisi finanziaria: l'indice Composite di Shanghai e di Shenzhen cedono entrambe l'1,40%, attestandosi, rispettivamente, a 3.563,21 punti e a quota 2.411,83. La Borsa di ...

