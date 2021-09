Alluvioni e ondate di calore Quali le città italiane più a rischio

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Sempre più caldo, nella forma di ondate di calore, e sempre più fenomeni improvvisi come le alluvioni. È il quadro che fa il rapporto Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in sei città italiane realizzato dalla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. E le misure che si stanno prendendo per fermare questi fenomeni sono insufficienti.