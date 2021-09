Tennis: Atp Indian Wells, Sinner e Berrettini giocheranno insieme in doppio (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. – (Adnkronos) – Prove tecniche di Coppa Davis a Indian Wells. Nel torneo Atp Masters 1000 che si giocherà in California al 7 al 17 ottobre Matteo Berrettini e Jannik Sinner faranno coppia in doppio, competizione nella quale saranno in gara insieme anche gli altri due top player azzurri, ovvero Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. – (Adnkronos) – Prove tecniche di Coppa Davis a. Nel torneo Atp Masters 1000 che si giocherà in California al 7 al 17 ottobre Matteoe Jannikfaranno coppia in, competizione nella quale saranno in garaanche gli altri due top player azzurri, ovvero Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

