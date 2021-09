Sanremo 2022, grande artista si candida: “So che è difficile ma ci provo” (Di martedì 21 settembre 2021) Il 2022 per Marcella Bella sarà un anno speciale. L’artista compirà 70 anni ed ha intenzione di approdare al Festival di Sanremo 2022 Col il nuovo programma di Canale Cinque condotto da Ilary Blasi, “Star in the Star”, abbiamo visto finalmente il ritorno di Marcella Bella in Tv. La cantante siede nelle poltrone della giuria L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 settembre 2021) Ilper Marcella Bella sarà un anno speciale. L’compirà 70 anni ed ha intenzione di approdare al Festival diCol il nuovo programma di Canale Cinque condotto da Ilary Blasi, “Star in the Star”, abbiamo visto finalmente il ritorno di Marcella Bella in Tv. La cantante siede nelle poltrone della giuria L'articolo proviene da Inews.it.

