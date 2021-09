San Matteo | fedeli in fila per rendergli omaggio FOTO

(Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sannon tradisce. Come da tradizione, da tutta la provincia isono accorsi a Salerno perl’annualedel 21 settembre. Al’unico varco di accesso pubblico alla nuova piazza, la corposaha raggiunto qualche centinaia di metri. Volontari Humanitas oltre a misurare la temperatura, hanno chiesto il green pass. La piazza si è man mano affollata, nonostante le rigide misure di sicurezza volute dalla Questura in occasione della presenza del segretario di Stato Vaticano, monsignor Parolin. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

GDF : Oggi ricorre la Festa di San Matteo, Apostolo e Patrono della Guardia di Finanza. #NoiconVoi - fattoquotidiano : A Napoli l'arcivescovo non invita i candidati sindaci alla celebrazione di San Gennaro, a Salerno il "Pontificale"…

