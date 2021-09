Paulinho lascia l’Al-Ahli dopo quattro partite | «Circostanze di emergenza»

(Di martedì 21 settembre 2021)ha annunciato l’addio diper «di»: il comunicato ufficiale del club sauditaha annunciato l’addio diper «disole. Il comunicato ufficiale del club saudita sull’ex centrocampista di Tottenham e Barcellona. «ha completato le procedure per terminare il contratto del brasilianodi comune accordo. Questo è stato causato da “di”, comunicate dal giocatore alla società negli ultimi tempi, che si riflettevano sulle prestazioni in campo. ...

AllAfcFootball : #Paulinho lascia l’@ALAHLI_FC dopo appena due mesi. Il brasiliano ha collezionato nel suo breve periodo saudita 2 g… -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Dopo sole quattro partite, finisce l'avventura di Paulinho con l'Al-Ahli. Il club saudita ha comunicato di aver risolto di comune accordo il contratto con l'ex centrocampista di Tottenham e Barcellona, a che si era trasferito in Arabia dopo la ... L'Al-Ahli ha annunciato l'addio di Paulinho per «circostanze di emergenza»: il comunicato ufficiale del club saudita L'Al-Ahli ha annunciato l'addio di Paulinho per «circostanze di emergenza» dopo sol ...