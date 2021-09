Lotus - Tutte le caratteristiche della piattaforma per le sportive elettriche - VIDEO (Di martedì 21 settembre 2021) La Lotus ha presentato la nuova piattaforma che farà da base alle sue future sportive elettriche. Questo telaio inedito, sviluppato dalla Casa di Hethel nell'ambito del progetto Leva (acronimo di Lightweight Electric Vehicle Architecture), è stato studiato per essere estremamente versatile e permetterà di dare vita a una gamma di elettriche caratterizzate da layout, passo e capacità della batteria variabili. Focus sulla leggerezza. Come si intuisce dal nome, il costruttore inglese ha messo al centro la riduzione del peso: la nuova piattaforma, infatti, è caratterizzata da un sottotelaio posteriore pressofuso più leggero del 37% rispetto a quello della Emira spinta dal 3.5 V6 con compressore volumetrico di origine Toyota. Ciò è stato possibile ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 settembre 2021) Laha presentato la nuovache farà da base alle sue future. Questo telaio inedito, sviluppato dalla Casa di Hethel nell'ambito del progetto Leva (acronimo di Lightweight Electric Vehicle Architecture), è stato studiato per essere estremamente versatile e permetterà di dare vita a una gamma dicaratterizzate da layout, passo e capacitàbatteria variabili. Focus sulla leggerezza. Come si intuisce dal nome, il costruttore inglese ha messo al centro la riduzione del peso: la nuova, infatti, è caratterizzata da un sottotelaio posteriore pressofuso più leggero del 37% rispetto a quelloEmira spinta dal 3.5 V6 con compressore volumetrico di origine Toyota. Ciò è stato possibile ...

