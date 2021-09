Lorient vs Nizza: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 21 settembre 2021) Bel viaggio allo Stade du Moustoir per affrontare il Lorient mercoledì 22 settembre mentre questa nuova stagione di Ligue 1 inizia a prendere forma. Gli ospiti rimangono imbattuti dopo cinque partite, mentre i padroni di casa si trovano due posti sotto di loro in classifica, dopo aver giocato un’altra partita. Il calcio di inizio di Lorient vs Nizza è previsto alle 21. Prepartita Lorient vs Nizza: a che punto sono le due squadre? Lorient Il Lorient ha chiuso al 16° posto la scorsa stagione, a soli due punti di vantaggio dalla zona dei playoff retrocessione, quindi possono essere molto soddisfatti dell’inizio di questa stagione. I Merlus hanno perso solo una partita finora – in trasferta contro il Montpellier nella terza partita della stagione – e, cosa ancora ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 settembre 2021) Bel viaggio allo Stade du Moustoir per affrontare ilmercoledì 22 settembre mentre questa nuova stagione di Ligue 1 inizia a prendere forma. Gli ospiti rimangono imbattuti dopo cinque partite, mentre i padroni di casa si trovano due posti sotto di loro in classifica, dopo aver giocato un’altra partita. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha chiuso al 16° posto la scorsa stagione, a soli due punti di vantaggio dalla zona dei playoff retrocessione, quindi possono essere molto soddisfatti dell’inizio di questa stagione. I Merlus hanno perso solo una partita finora – in trasferta contro il Montpellier nella terza partita della stagione – e, cosa ancora ...

Advertising

periodicodaily : Lorient vs Nizza: pronostico e possibili formazioni #ligue1 #22settembre - Mingaball : RT @infobetting: Lorient-Nizza (mercoledì 22 settembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici… - underoverbets : RT @infobetting: Lorient-Nizza (mercoledì 22 settembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Lorient-Nizza (mercoledì 22 settembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici - 11contro11 : Ligue 1, giornata 6: vittoria PSG al 93', #Marsiglia secondo #Angers #Bordeaux #Brest #Clermont #Lens #Lille #Lione… -