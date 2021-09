LIVE MotoGP | Test Misano 2021 in DIRETTA | Bagnaia | Dovizioso e Morbidelli lavorano in ottica 2022

Leggi su oasport

(Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgrammaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima giornata dicollettivi ufficiali della, in vista degli ultimi quattro round del Motomondialee soprattutto in. Dopo il GP di San Marino andato in scena nello scorso weekend, piloti e team della classe regina restano dunque in Romagna per sfruttare al meglio le 16 ore complessive a disposizione di prove tra oggi e domani. In attesa di tornare alWorld Circuit Marco Simoncelli tra un mese per il GP dell’Emilia Romagna, terzultimo appuntamento della ...