L'Inter rimonta e cala il tris alla Fiorentina. Inzaghi si gode la testa della classifica (Di martedì 21 settembre 2021) SEGUI LA DIRETTA DI Fiorentina-InterSECONDO TEMPO91' L'Inter amministra la partita, facendo correre la sfera orizzontalmente87' Gagliardini serve Perisic che non sbaglia... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 settembre 2021) SEGUI LA DIRETTA DISECONDO TEMPO91' L'amministra la partita, facendo correre la sfera orizzontalmente87' Gagliardini serve Perisic che non sbaglia...

Advertising

IlKazuma : Il nostro supertifoso interista @alinomilan ha inventato l'hashtag #menomalechecelinter proprio per festeggiare vit… - CalcioWeb : #FiorentinaInter, colpo grosso della squadra Inzaghi: vittoria in rimonta - FOOT_FLIX : RT @FOOT_FLIX: Fiorentina nettamente meglio fino al gol chiaramente irregolare, poi l'Inter si sveglia. Se l'arbitro la smette di fare il f… - galimba21 : RT @Eurosport_IT: RIMONTA NERAZZURRA! ?? Nel secondo tempo Darmian, Dzeko e Perisic ribaltano il vantaggio viola ottenuto nel 1° tempo con… - giacomocorsetti : E questa è una grandissima vittoria dell'#Inter. In rimonta contro un'ottima #Fiorentina. Non so quante squadre q… -