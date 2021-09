L'europarlamentare Donato lascia la Lega: "Ormai comanda Giorgetti" - Salvini: "Tanti auguri" - Fedriga: "No c'è spazio per i no vax" (Di martedì 21 settembre 2021) La linea critica nei confronti dei provvedimenti del governo 'pur condivisa da larga parte della base è diventata minoritaria : prevale la posizione dei ministri, con Giorgetti , e dei governatori . ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 settembre 2021) La linea critica nei confronti dei provvedimenti del governo 'pur condivisa da larga parte della base è diventata minoritaria : prevale la posizione dei ministri, con, e dei governatori . ...

Advertising

fattoquotidiano : Lega, l’europarlamentare no vax Donato se ne va: “Prevale la linea di Giorgetti”. Fedriga: “Evitare guerra tra band… - Open_gol : L’europarlamentare Francesca Donato lascia la Lega perché «non posso più stare in un partito che sostiene il govern… - ilfoglio_it : L'europarlamentare Francesca Donato lascia la Lega. Sabato aveva anticipato al Foglio i motivi dello strappo: 'Il g… - nicoferlav : RT @fratotolo2: L’europarlamentare @ladyonorato lascia la #Lega: “Non posso più stare in un partito che sostiene il governo Draghi”. La Don… - FuoriIncuboUe : RT @VoxNewsInfo2: : L’europarlamentare Donato lascia la Lega: “Comanda Giorgetti” -