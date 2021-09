L’Arc de Triomphe, il riscatto dopo gli assalti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Migliaia di persone stazionano ogni giorno intorno alL’Arc de Triomphe, nella parte alta degli Champs-Elysées, per ammirare (già dallo scorso fine settimana) il grandioso impacchettamento del più «nazionale» fra i monumenti francesi, una installazione postuma dell’artista di origine bulgara Christo (morto il 31 maggio 2020) e della compagna Jeanne-Claude (scomparsa nel 2009). Un’opera effimera – come sempre nell’idea degli artisti – che durerà solo fino al 3 ottobre e che racchude in sé «l’eleganza del regalo d’addio», come ha titolato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Migliaia di persone stazionano ogni giorno intorno alde, nella parte alta degli Champs-Elysées, per ammirare (già dallo scorso fine settimana) il grandioso impacchettamento del più «nazionale» fra i monumenti francesi, una installazione postuma dell’artista di origine bulgara Christo (morto il 31 maggio 2020) e della compagna Jeanne-Claude (scomparsa nel 2009). Un’opera effimera – come sempre nell’idea degli artisti – che durerà solo fino al 3 ottobre e che racchude in sé «l’eleganza del regalo d’addio», come ha titolato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

