Lady No Vax Francesca Donato: "Lascio la Lega, ormai comanda Giorgetti" (Di martedì 21 settembre 2021) Lady No Vax saluta e se ne va. L'europarlamentare Francesca Donato lascia il Carroccio un minuto prima aver detto che la sua linea critica nei confronti dei provvedimenti del governo, "pur condivisa da larga parte della base è diventata minoritaria: prevale la posizione dei ministri, con Giorgetti, e dei governatori. Io non mi trovo più a mio agio e tolgo tutti dall'imbarazzo" dice in un'intervista a Repubblica. "Ho fatto una riflessione lunga e sofferta" spiega, "io credo nella libertà individuale e nel principio di autodeterminazione delle scelte sulla salute. Principi inderogabili che questo governo sta violando. Non posso più stare in un partito che sostiene l'esecutivo Draghi". Poi l'analisi sulla Lega di oggi. Matteo Salvini, dice Donato, "si trova in una posizione delicata.

