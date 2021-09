I talk show hanno fatto risorgere un antico genere letterario. Soprattuto in tema di giustizia (Di martedì 21 settembre 2021) di Carmelo Sant’Angelo C’è un genere di intrattenimento (oggi diremmo “format”) che conosce una fortuna millenaria: le fabule atellane. Sono delle antichissime farse popolari, risalenti ad alcuni secoli prima di Cristo, ideate dalle popolazioni osche della Campania, in particolare ad Atella, da cui presero il nome. Si tratta di scenette di genere basate sul contrasto fra personaggi stereotipati, quali: il padrone avaro e il servo geloso, il contadino sciocco e il passante intelligente, il vecchio innamorato e il giovane rivale… La trama si riduce a un semplice canovaccio sul quale gli attori improvvisavano. Il sistema del teatro con personaggi fissi, stereotipati e sempre uguali a se stessi, viene perpetuato nella cosiddetta Commedia dell’arte. Le maschere tradizionali del carnevale italiano sono, infatti, eredi dei personaggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) di Carmelo Sant’Angelo C’è undi intrattenimento (oggi diremmo “format”) che conosce una fortuna millenaria: le fabule atellane. Sono delle antichissime farse popolari, risalenti ad alcuni secoli prima di Cristo, ideate dalle popolazioni osche della Campania, in particolare ad Atella, da cui presero il nome. Si tratta di scenette dibasate sul contrasto fra personaggi stereotipati, quali: il padrone avaro e il servo geloso, il contadino sciocco e il passante intelligente, il vecchio innamorato e il giovane rivale… La trama si riduce a un semplice canovaccio sul quale gli attori improvvisavano. Il sisdel teatro con personaggi fissi, stereotipati e sempre uguali a se stessi, viene perpetuato nella cosiddetta Commedia dell’arte. Le maschere tradizionali del carnevale italiano sono, infatti, eredi dei personaggi ...

