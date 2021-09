Green pass bis, la Camera conferma la fiducia con 413 sì (Di martedì 21 settembre 2021) Il governo ha posto la fiducia alla Camera alla Legge di conversione del Green pass bis. Lo ha comunicato all’Aula il ministro per il rapporti con il Parlamento, Federico d’Incà . La Camera conferma... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 settembre 2021) Il governo ha posto laallaalla Legge di conversione delbis. Lo ha comunicato all’Aula il ministro per il rapporti con il Parlamento, Federico d’Incà . La...

Advertising

borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - GianandreaGorla : RT @Loredana_Ianni: Perché in Gazzetta non c’è ancora l’estensione del green pass? Qualcuno sa qualcosa? - lapacechenonho_ : RT @chiaralaporella: Una delle conseguenze di questa emergenza climatica sarà il forte razionamento dell'acqua. Se per il green pass urlate… -