Folle inseguimento a Roma, non si fermano all'alt e fuggono: l'auto della Polizia si 'schianta' contro un cartellone (Di martedì 21 settembre 2021) Hanno pensato bene di non fermarsi al posto di controllo e all'alt intimato dagli agenti di Polizia. Hanno ingranato la marcia e a Folle velocità si sono dati alla fuga. Scene quasi da film quelle vissute a Roma questa notte, intorno alle 2, in via di Rocca Cencia, nel quadrante est della Capitale, dove i poliziotti hanno tentato di fermare un'auto 'sospetta' con a bordo 6 persone, probabilmente tutti di etnia rom. Folle inseguimento a Roma: l'auto della Polizia finisce fuori strada e 'si schianta' contro un cartellone Dopo aver 'schivato' il posto di controllo è nato un Folle inseguimento per le vie ...

