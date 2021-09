Figliuolo: "Terza dose solo con Pfizer e Moderna" (Di martedì 21 settembre 2021) “A breve, quando il Cts di darà il via libera, partiremo” con la somministrazione della Terza dose di vaccino “per gli ospiti delle Rsa, grandi anziani e personale sanitario: quella è la prima linea che va difesa, altrimenti non abbiamo personale sanitario nelle corsie, non solo per malati Covid ma di tutti gli altri”. Lo ha sottolineato il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, in occasione della consegna alla struttura commissariale da parte di Iveco Defence Vehicles e G.G.G. di un veicolo multiruolo allestito per il trasporto di vaccini.“I vaccini delle terze dosi, così come stabilito dalla comunità scientifica, sia dal Comitato tecnico scientifico dell’Aifa sia dal ministero della salute, prevede l’utilizzo di vaccini mRNa, quindi Moderna o Pfizer: ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) “A breve, quando il Cts di darà il via libera, partiremo” con la somministrazione delladi vaccino “per gli ospiti delle Rsa, grandi anziani e personale sanitario: quella è la prima linea che va difesa, altrimenti non abbiamo personale sanitario nelle corsie, nonper malati Covid ma di tutti gli altri”. Lo ha sottolineato il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo, in occasione della consegna alla struttura commissariale da parte di Iveco Defence Vehicles e G.G.G. di un veicolo multiruolo allestito per il trasporto di vaccini.“I vaccini delle terze dosi, così come stabilito dalla comunità scientifica, sia dal Comitato tecnico scientifico dell’Aifa sia dal ministero della salute, prevede l’utilizzo di vaccini mRNa, quindi: ...

