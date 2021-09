Europa o Stati Uniti: Londra deve decidere da che parte stare su privacy e diritti digitali (Di martedì 21 settembre 2021) Il Tower Bridge a Londra (Pixabay)C’è fermento nell’ufficio del Garante della privacy inglese, l’Ico (Information Commissioner’s Office). Forse, complice anche la Brexit e la necessità di ritrovare un ruolo centrale nel dibattito sulla data economy, il Regno Unito vuole guidare i garanti della privacy dei Paesi del G7 per trovare un accordo internazionale sulla legge dei cookie. La percezione comune è infatti che gli utenti soffrano della cosiddetta cookie fatigue o consent fatigue, ovvero l’affaticamento derivante dai numerosi banner che gli utenti per inerzia accettano senza neanche leggere. Anziché avere un banner per ogni sito, la proposta di Londra è di gestire tutto in modo centrale dal browser, dall’app o dal device. L’auspicio è che l’accordo tra i G7, ovvero Regno Unito, Canada, Francia, Italia, Giappone, ... Leggi su wired (Di martedì 21 settembre 2021) Il Tower Bridge a(Pixabay)C’è fermento nell’ufficio del Garante dellainglese, l’Ico (Information Commissioner’s Office). Forse, complice anche la Brexit e la necessità di ritrovare un ruolo centrale nel dibattito sulla data economy, il Regno Unito vuole guidare i garanti delladei Paesi del G7 per trovare un accordo internazionale sulla legge dei cookie. La percezione comune è infatti che gli utenti soffrano della cosiddetta cookie fatigue o consent fatigue, ovvero l’affaticamento derivante dai numerosi banner che gli utenti per inerzia accettano senza neanche leggere. Anziché avere un banner per ogni sito, la proposta diè di gestire tutto in modo centrale dal browser, dall’app o dal device. L’auspicio è che l’accordo tra i G7, ovvero Regno Unito, Canada, Francia, Italia, Giappone, ...

