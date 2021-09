Covid, la Ue sigla un contratto con Eli Lilly per monoclonali (Di martedì 21 settembre 2021) La Commissione Ue ha firmato un contratto quadro di appalto congiunto con l'azienda farmaceutica Eli Lilly per la fornitura di un trattamento con anticorpi monoclonali per i pazienti affetti da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 settembre 2021) La Commissione Ue ha firmato unquadro di appalto congiunto con l'azienda farmaceutica Eliper la fornitura di un trattamento con anticorpiper i pazienti affetti da ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid sigla L'Ue sigla il contratto con Eli Lilly per i monoclonali contro il Covid Il nuovo contratto segna 'l'ultimo sviluppo' nel 'primo portafoglio di cinque promettenti terapie annunciate dalla Commissione' a giugno come parte della strategia sulle terapie per il Covid. Il ...

Covid, la Ue sigla un contratto con Eli Lilly per monoclonali Il nuovo contratto segna 'l'ultimo sviluppo' di cinque promettenti terapie annunciate dalla Commissione a giugno come parte della strategia sulle terapie per il Covid.

