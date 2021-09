Cosa è successo a Gibbs in NCIS 19×01, il caso del serial killer si amplia con l’arrivo di Gary Cole (Di martedì 21 settembre 2021) La sorte di Gibbs in NCIS 19×01 è stata il focus della première e di una trama destinata ad ampliarsi nei prossimi episodi: la stagione 19 ha debuttato per la prima volta nella storia della serie nel lunedì di CBS il 20 settembre ed è ripartita esattamente dal finale aperto della stagione precedente. Attenzione Spoiler! Gibbs in NCIS 19×01 è sopravvissuto all’attentato alla sua barca, poco dopo gli eventi esplosivi del finale della stagione 18, ma una volta arrivato a riva scopre di avere il torace trafitto da un grosso ramo: galleggiando sulla schiena e con un’importante perdita di sangue, riesce a rifugiarsi in un vecchio fienile in cui viene trovato e soccorso da un veterinario e da sua moglie. Inizialmente sospettato di far parte di una banda di spacciatori, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 settembre 2021) La sorte diinè stata il focus della première e di una trama destinata adrsi nei prossimi episodi: la stagione 19 ha debuttato per la prima volta nella storia della serie nel lunedì di CBS il 20 settembre ed è ripartita esattamente dal finale aperto della stagione precedente. Attenzione Spoiler!inè sopravvissuto all’attentato alla sua barca, poco dopo gli eventi esplosivi del finale della stagione 18, ma una volta arrivato a riva scopre di avere il torace trafitto da un grosso ramo: galleggiando sulla schiena e con un’importante perdita di sangue, riesce a rifugiarsi in un vecchio fienile in cui viene trovato e soccorso da un veterinario e da sua moglie. Inizialmente sospettato di far parte di una banda di spacciatori, ...

