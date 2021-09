Cinema e teatri verso riapertura all’80%. Discoteche al 75% con green pass e mascherine (Di martedì 21 settembre 2021) Cinema e teatri vanno verso la riapertura all'80%. Il governo pensa anche a una possibilità per le dfiscoteche, grazie al green pass. L'ha detto il sottosegretario alla salute, Andrea Costa: «Abbiamo preso un impegno preciso e il 30 settembre ci sarà una valutazione: credo che ci saranno le condizioni per procedere a un ampiamento delle capienze» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 settembre 2021)vannolaall'80%. Il governo pensa anche a una possibilità per le dfiscoteche, grazie al. L'ha detto il sottosegretario alla salute, Andrea Costa: «Abbiamo preso un impegno preciso e il 30 settembre ci sarà una valutazione: credo che ci saranno le condizioni per procedere a un ampiamento delle capienze» L'articolo proviene da Firenze Post.

