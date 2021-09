Bologna-Genoa 2-2, quattro gol, due rigori Miha espulso (Di martedì 21 settembre 2021) La sfida del Dall'Ara apre il turno infrasettimanale di Serie A. Primo tempo senza reti e con una sola occasione per il Genoa, nella ripresa sblocca Hickey dopo pochi minuti con un bel sinistro dal limite. Quasi immediato il pari di Destro che va anche vicino alla doppietta: Skorupski gliela nega con un miracolo. A 5' dalla fine segna Arnautovic su rigore, poi il nuovo pari di Criscito sempre dal dischetto. espulso Mihailovc.Risultati (quinta giornata): Bologna-Genoa 2-2, ore 20.45 Atalanta-Sassuolo, Fiorentina-Inter, mercoledì 22 ore 18.30, Salernitana-Hellas Verona, Spezia-Juventus, ore 20.45 Cagliari-Empoli, Milan-Venezia, Milan-Venezia, giovedì 23 ore 18.30 Sampdoria-Napoli, Torino-Lazio, ore 20.45 Roma-UdineseClassifica: Napoli 12, Inter, Milan 10, Roma, Fiorentina 9, Bologna 8, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 settembre 2021) La sfida del Dall'Ara apre il turno infrasettimanale di Serie A. Primo tempo senza reti e con una sola occasione per il, nella ripresa sblocca Hickey dopo pochi minuti con un bel sinistro dal limite. Quasi immediato il pari di Destro che va anche vicino alla doppietta: Skorupski gliela nega con un miracolo. A 5' dalla fine segna Arnautovic su rigore, poi il nuovo pari di Criscito sempre dal dischetto.ilovc.Risultati (quinta giornata):2-2, ore 20.45 Atalanta-Sassuolo, Fiorentina-Inter, mercoledì 22 ore 18.30, Salernitana-Hellas Verona, Spezia-Juventus, ore 20.45 Cagliari-Empoli, Milan-Venezia, Milan-Venezia, giovedì 23 ore 18.30 Sampdoria-Napoli, Torino-Lazio, ore 20.45 Roma-UdineseClassifica: Napoli 12, Inter, Milan 10, Roma, Fiorentina 9,8, ...

