Avellino | l’ex Palermo Kanoute | “Il gol arriverà Maniero e Di Gaudio | top player”

Leggi su mediagol

(Di martedì 21 settembre 2021) L'ex attaccante del, Mamadou, oggi in forza all'di Piero Braglia, ha analizzato lo 0-0 del "Vito Simone Veneziani" contro il Monopoli, attualmente primo in classifica nel girone C di Serie C, in coabitazione col Bari