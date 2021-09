Atalanta-Sassuolo 2-1 Le statistiche del match

(Di martedì 21 settembre 2021)2-1, anticipo della 5/a giornata di Serie A. Era da gennaio 2020 che ilnon perdeva tre partite consecutive in Serie A. Era dal 2015/16 che l’non subiva cosí pochi gol (4) nelle prime cinque giornate di Serie A. Robin Gosens é andato a segno in 5 stagioni differenti di Serie A: tra i giocatori tedeschi hanno collezionato piú massimi campionati italiani differenti con almeno un gol soltanto Helmut Haller (11) e Oliver Bierhoff (8). Robin Gosens ha segnato 4 reti contro ilin campionato, la sua vittima preferita in Serie A. Questo é il gol piú veloce di Gosens in Serie A (2? e 46”). Ruslan Malinovskyi ha ora lo stesso numero di assist (16) e di gol (16) in Serie A. Era da luglio 2020 (Pasalic contro il Brescia) che l’non segnava nei ...

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Atalanta *2-0 Sassuolo *(Zappacosta 37‘) #SSFootball - SkySport : ?? ATALANTA-SASSUOLO 2-1 Risultato finale ? ? #Gosens (3') ? #Zappacosta (37') ? #Berardi (44') ??… - calciomercatoit : ??Lotta Scudetto! ???#Gasperini: 'Le milanesi e il #Napoli davanti a tutte!' - tipsteronfire1 : 3.????ATALANTA VS SASSUOLO / OVER 2.5 GOALS? - scappidovevuoi_ : RT @SkySport: ?? ATALANTA-SASSUOLO 2-1 Risultato finale ? ? #Gosens (3') ? #Zappacosta (37') ? #Berardi (44') ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sassuolo

Commenta per primo Il tecnico dell'Gian Piero Gasperini ha parlato anche in conferenza stampa al termine della vittoria contro il: 'Non si può pensare di vincere le partite sempre facilmente, quest'anno è tutto un ...Inzaghi Arbitro: Fabbri di Ravenna Espulso: al 34' st Gonzalez per doppia ammonizione Ammoniti: Skriniar, Darmian, Calhanoglu per gioco falloso2 - 1 ( HIGHLIGHTS ) vedi anche ...E' iniziata oggi la quinta giornata di campionato di Serie A. Alle 18 il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha pareggiato 2-2 con il Genoa di Ballardini: alle reti di Hickey e Destro hanno risposto su rigor ...%%excerpt%% Il Sassuolo ha perso la sua terza gara consecutiva e mister Dionisi ha mostrato in conferenza il suo rammarico per non aver sfruttato le occasioni da gol avute ...