Arriva l’autunno e in Toscana è tempo di vendemmia (Di martedì 21 settembre 2021) La Toscana in autunno mette il suo vestito migliore e si prepara per la grande festa. Questo è il periodo più adatto per lasciarsi inebriare dai suoi colori e dai suoi profumi, come scriveva anche Giosuè Carducci: «Per le vie del borgo dal ribollir de' tini va l'aspro odor de i vini l'anime a rallegrar». Con la vendemmia iniziano le feste paesane e i proprietari aprono orgogliosi le loro fattorie per mostrarle e invitano amici e parenti per renderli partecipi di questo antico rito, che grazie anche alla magia della fermentazione, ci regala il nettare che allieta nelle tavole i nostri momenti più belli. In Toscana la vendemmia dà inizio a una stagione ricca di profumi ed emozioni, caratterizzata dalla raccolta delle olive e dalla ricerca del tartufo in Ottobre e Novembre e, come accadeva soprattutto in passato in ogni ... Leggi su panorama (Di martedì 21 settembre 2021) Lain autunno mette il suo vestito migliore e si prepara per la grande festa. Questo è il periodo più adatto per lasciarsi inebriare dai suoi colori e dai suoi profumi, come scriveva anche Giosuè Carducci: «Per le vie del borgo dal ribollir de' tini va l'aspro odor de i vini l'anime a rallegrar». Con lainiziano le feste paesane e i proprietari aprono orgogliosi le loro fattorie per mostrarle e invitano amici e parenti per renderli partecipi di questo antico rito, che grazie anche alla magia della fermentazione, ci regala il nettare che allieta nelle tavole i nostri momenti più belli. Inladà inizio a una stagione ricca di profumi ed emozioni, caratterizzata dalla raccolta delle olive e dalla ricerca del tartufo in Ottobre e Novembre e, come accadeva soprattutto in passato in ogni ...

Advertising

MimmoMizzi : RT @Luna49351435: VI AVEVAMO AVVERTITI, CHE IN AUTUNNO ARRIVA LA TERZA DOSE, POI LA 4,5, E FORSE 6, NON CI AVETE CREDUTO, COME VI SENTITE O… - TerresMonviso : Con l'Autunno in valle Infernotto arriva l'Ottobrata! Scopri il programma 2021 della manifestazione che porta in pi… - GraziaAvitabile : RT @AnaniaMassimo: Col passare degli anni ho imparato ad apprezzare tutte le stagioni ma l'autunno è quella che preferisco: gli odori, i co… - AncheIo2 : RT @AnaniaMassimo: Col passare degli anni ho imparato ad apprezzare tutte le stagioni ma l'autunno è quella che preferisco: gli odori, i co… - Marc852835993 : RT @Luna49351435: VI AVEVAMO AVVERTITI, CHE IN AUTUNNO ARRIVA LA TERZA DOSE, POI LA 4,5, E FORSE 6, NON CI AVETE CREDUTO, COME VI SENTITE O… -