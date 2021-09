Acquisti a piene mani su Warner Music dopo upgrade

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – Spicca il volo, che si attesta a 44,97, con un aumento dell’11,70%. Il titolo della casa discografica beneficia del fatto che Credit Suisse abbia alzato il rating a “outperform” da “neutral”, citando una maggiore chiarezza nelle prospettive di crescita e nei margini. La banca svizzera ha alzato il suo target price a 48 dollari da 37 dollari per azione. Sul movimento del titolo potrebbe aver inciso anche il debutto positivo sulla Borsa di Amsterdam di UniversalGroup (UMG), l’etichettaale più grande del mondo. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 46,28 e successiva a quota 49,6. Supporto a 42,96.