Whirlpool Napoli, Giorgetti incontra i lavoratori: Spero che nell’incontro del 23 emerga una proposta (Di lunedì 20 settembre 2021) “La nostra speranza è che il 23 si possa arrivare a mettere sul tavolo una proposta. Non faccio promesse che non posso essere mantenute. Interesse del governo è risolvere la vicenda prima di tutto a tutela dei lavoratori, anche il presidente Draghi è informato di tutto, non vogliamo mantenere la ferita aperta”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti che ha incontrato, a Napoli, una delegazione dei lavoratori e sindacati della Whirlpool ricordando la misura che ha voluto e che prevede anche nei contratti di sviluppo la priorità per chi decide di reimpiegare i lavoratori di aziende in crisi. Giorgetti ha poi sottolineato che “l’interlocutore è la viceministra Todde, non è giusto scavalcarla ma il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 settembre 2021) “La nostra speranza è che il 23 si possa arrivare a mettere sul tavolo una. Non faccio promesse che non posso essere mantenute. Interesse del governo è risolvere la vicenda prima di tutto a tutela dei, anche il presidente Draghi è informato di tutto, non vogliamo mantenere la ferita aperta”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Giancarloche hato, a, una delegazione deie sindacati dellaricordando la misura che ha voluto e che prevede anche nei contratti di sviluppo la priorità per chi decide di reimpiegare idi aziende in crisi.ha poi sottolineato che “l’interlocutore è la viceministra Todde, non è giusto scavalcarla ma il ...

