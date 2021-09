Rrahmani: "Spalletti ci sta dando grande fiducia. Ho detto una cosa a Koulibaly" (Di lunedì 20 settembre 2021) Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport e Dazn dopo la vittoria sull'Udinese. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Il gioco parte da dietro, dobbiamo essere sempre concentrati, dobbiamo prestare massima attenzione. Abbiamo fiducia, ma serve anche un po' di fortuna, il calcio è così. Per vincere negli scontri diretti serve anche questo. Spalletti? Ci sta aiutando molto nella costruzione del gioco. Seguiamo ciò che dice lui e il suo staff". "Quello che succede oggi si dimentica domani. Oggi abbiamo giocato bene e abbiamo vinto, adesso pensiamo a quella di giovedì. Dobbiamo essere forti e pensare al futuro". "Sintonia con KK, cosa gli hai detto? Gli ho detto grazie per l'assist". "Una qualità che a te manca? Un po' la 'sporchezza'". "Ho ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 settembre 2021) Amir, difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport e Dazn dopo la vittoria sull'Udinese. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Il gioco parte da dietro, dobbiamo essere sempre concentrati, dobbiamo prestare massima attenzione. Abbiamo, ma serve anche un po' di fortuna, il calcio è così. Per vincere negli scontri diretti serve anche questo.? Ci sta aiutando molto nella costruzione del gioco. Seguiamo ciò che dice lui e il suo staff". "Quello che succede oggi si dimentica domani. Oggi abbiamo giocato bene e abbiamo vinto, adesso pensiamo a quella di giovedì. Dobbiamo essere forti e pensare al futuro". "Sintonia con KK,gli hai? Gli hograzie per l'assist". "Una qualità che a te manca? Un po' la 'sporchezza'". "Ho ...

Advertising

pisto_gol : Udi-Nap 0:4 Il Napoli domina alla Dacia Arena e vola solo in testa alla classifica. Segnano Osimehn, Rrahmani, Kou… - caterinabalivo : Si vola in vetta! Che bel Napoli, complimenti a Spalletti! Grandissimo Koulibaly, sempre piu' leader di questa squa… - Eurosport_IT : IL NAPOLI GUARDA TUTTI DALL'ALTO! ?????? La squadra di Spalletti centra la 4a vittoria in altrettanti match a Udi… - ignotoale75 : RT @caterinabalivo: Si vola in vetta! Che bel Napoli, complimenti a Spalletti! Grandissimo Koulibaly, sempre piu' leader di questa squadra,… - Spazio_Napoli : Rrahmani: 'Spalletti ci sta dando grande fiducia. Ho detto una cosa a Koulibaly' -