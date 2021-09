Ranking ATP (20 settembre 2021), Novak Djokovic sempre in testa. Matteo Berrettini numero 7 (Di lunedì 20 settembre 2021) Con la conclusione della settimana dedicata ai gruppi zonali della Coppa Davis, stamane è stato rilasciato il Ranking mondiale ATP aggiornato: nessuna variazione tra i primi dieci del Ranking, e così in casa Italia Matteo Berrettini resta al numero 7 del mondo. Top 10 ATP (Ranking al 20.09.2021)1 Novak Djokovic (Serbia) 12133 2 Daniil Medvedev (Russia) 10575 3 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 8350 4 Alexander Zverev (Germania) 7760 5 Andrey Rublev (Russia) 6130 6 Rafael Nadal (Spagna) 58157 Matteo Berrettini (Italia) 5173 8 Dominic Thiem (Austria) 4995 9 Roger Federer (Svizzera) 3765 10 Casper Ruud (Norvegia) 3440 Restano nove gli italiani nei primi cento, con Matteo ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) Con la conclusione della settimana dedicata ai gruppi zonali della Coppa Davis, stamane è stato rilasciato ilmondiale ATP aggiornato: nessuna variazione tra i primi dieci del, e così in casa Italiaresta al7 del mondo. Top 10 ATP (al 20.09.)1(Serbia) 12133 2 Daniil Medvedev (Russia) 10575 3 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 8350 4 Alexander Zverev (Germania) 7760 5 Andrey Rublev (Russia) 6130 6 Rafael Nadal (Spagna) 58157(Italia) 5173 8 Dominic Thiem (Austria) 4995 9 Roger Federer (Svizzera) 3765 10 Casper Ruud (Norvegia) 3440 Restano nove gli italiani nei primi cento, con...

