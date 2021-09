Noi, diversamente solitari. Kazuo Ishiguro ospite eccellente a Pordenonelegge (Di lunedì 20 settembre 2021) Sperare nella forza dell’amore è la lezione gentile impartita da un androide in “Klara e il Sole ” (Einaudi, nella traduzione di Susanna Basso), il bel romanzo di Kazuo Ishiguro, Nobel per la letteratura... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 20 settembre 2021) Sperare nella forza dell’amore è la lezione gentile impartita da un androide in “Klara e il Sole ” (Einaudi, nella traduzione di Susanna Basso), il bel romanzo di, Nobel per la letteratura...

Advertising

8x1000Valdese : RT @simonaumberta: @UAAR_it E non solo per lo @UAAR_it, ma anche per tutte e tutti quelli che, pur professandosi di una fede diversa dell'a… - MaurizioMura7 : @Luca36887236 @repubblica Siamo noi i fautori del nostro destino con le nostre scelte. Non ci mettono una pistola a… - StankaMijuskov1 : @dgebhardi @repubblica È chi l'ha mai detto che tutti i figli dei delinquenti diventano delinquenti? Noi parliamo… - Reberebby215 : RT @believeinmusic_: a me la scaramanzia di noi italiani mi fa proprio collassare, ma d’altronde oggi si è sciolto pure il sangue di San Ge… - simonaumberta : @UAAR_it E non solo per lo @UAAR_it, ma anche per tutte e tutti quelli che, pur professandosi di una fede diversa d… -