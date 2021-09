Napoli | duro attacco ad un pupillo di Spalletti | “È imbarazzante”

(Di lunedì 20 settembre 2021)ad un calciatore del. Infatti ildi Lucianoè stato definito: l’pubblico. Sottoundi Luciano(Getty Images)É un bellissimo momento per ilche proprio non ha intenzione di perdere. Gli azzurri, infatti, sono ancora imbattuti tra campionato e coppe ma nonostante ciò piovono critiche per un elemento dell’organico. Nelle ultime ore è spiccato l’del giornalista ed ex allenatore degli azzurri, Gianni Di Marzio. Nel mirino dell’opinionista è finito Juan Jesus, arrivato durante la finestra estiva. POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Inter, chiuso il prossimo ...

Advertising

Iollux : RT @ndr_eee: Al Napoli tocca una settimana bella calda: ? Udinese ? Sampdoria ?? Cagliari La combinazione tra condizione degli avversari e… - ndr_eee : Al Napoli tocca una settimana bella calda: ? Udinese ? Sampdoria ?? Cagliari La combinazione tra condizione degli… - Rossella_Ao_Ara : @dale__duro Ma veramente aò il treno Napoli Roma...capito...NAPOLI ROMAAAA?????? - dale__duro : @The_SadChild Io vengo da Napoli. Che mi dai? - cn1926it : Schwoch: “Udine è un campo duro, il #Napoli potrà vincere così…” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli duro

Un pareggio che permette al Milan di agganciare l'Inter , regala alla chance del primato in solitaria , ma soprattutto mette nei guai la Juve , scivolata ... sicuramente il piùdella ..., Roma e Fiorentina, un tritticodi partite attende l'Udinese, le Sue scelte di formazione saranno dettate anche dall'impegno ravvicinato di giovedì all'Olimpico? 'Per nulla, penso solo ..."Il livello del campionato italiano è sceso moltissimo. Oggi l'Atalanta non è più una rivelazione, ma una squadra affermata che può fare bene". È il parere di Moris Carrozzieri, ex difensore degli oro ..."Le fatiche arrivano nel conto alla terza per loro, il Napoli, poi, avrà anche la quarta ravvicinata complice l'impegno di Europa League".